Мир

Прокуратура Швеции установила личность убийцы активиста, сжегшего Коран

Швеция
Ислам
время публикации: 16 октября 2025 г., 12:49 | последнее обновление: 16 октября 2025 г., 12:53
Прокуратура Швеции установила личность убийцы активиста, сжегшего Коран
AP Photo/Sergei Grits

Прокуратура Швеции сообщила, что установлена личность убийцы организатора сожжения Корана Салвана Момики. Момика, 38-летний беженец из Ирака, был застрелен в январе 2025 года. К его убийству призывали радикальные мусульманские организации.

"После обстоятельного расследования с применением технических средств и изучения материалов камер видеонаблюдения нам удалось восстановить картину событий. Однако местонахождение подозреваемого неизвестно", – говорится в заявлении.

Полиция не раскрывает личности предполагаемого убийцы, однако, согласно ставшим достоянием СМИ судебным документам, речь идет о 24-летнем выходце из Сирии, проживавшим в Швеции. Преступление было тщательно спланировано, в Момику попали три пули.

Напомним: Салван приехал в Швецию из Ирака в 2018 году и получил вид на жительство, который неоднократно продлевался. В 2023 году он четырежды устраивал манифестации с сожжением Корана, что стало основанием для обвинения в "возбуждении ненависти по национальному признаку".

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон ранее заявлял, что убийца может быть связан с иностранным государством.

Мир
