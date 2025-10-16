Столкновения у парламента Перу, десятки пострадавших

Новый президент Перу Хосе Хери сообщил в социальной сети X, что в Лиме при столкновениях полиции и манифестантов пострадали 75 человек, 55 из которых – полицейские. Арестованы 10 человек, которые, по его словам, внедрились в мирную демонстрацию, чтобы посеять хаос.

Оппозиционные протесты, центральную роль в которых играет молодежь, продолжаются в Перу уже несколько недель. Одним из основных требований манифестантов была отставка главы государства Дины Болуарте. Однако импичмент, объявленный ей неделю назад, не привел к прекращению демонстраций.

Теперь манифестанты требуют отставки его преемника Хери, а также роспуска парламента. В ночь на 16 октября они попытались прорвать ограждение вокруг парламента, закидывая полицию камнями и фейерверками, но были встречены слезоточивым газом.