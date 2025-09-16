Трамп подал многомиллиардный иск против The New York Times

Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что подал иск против издания The New York Times, которое он обвиняет в клевете и оскорблениях. Ущерб политик оценил в 15 миллиардов долларов.

"Это одна из худших и самых дегенеративных газет в истории нашей страны, превратившаяся в рупор радикально левой Демократической партии. Она десятилетиями лжет о вашем любимом президенте (МНЕ!), моей семье, бизнесе, движении "Америка на первом месте" и нашей стране в целом", – пишет Трамп.

"Слишком долго The New York Times позволялось лгать и оскорблять меня. Теперь этому будет положен конец. Иск подан в великом штате Флорида", – добавляет американский президент.