Ударный БПЛА армии РФ атаковал здание университета в Харькове
время публикации: 16 сентября 2025 г., 13:21 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 13:25
Днем 16 сентября российский ударный беспилотник атаковал здание Национального фармацевтического университета в Харькове. Это была целенаправленная атака на гражданский объект, а не случайное падение БПЛА или его фрагментов.
Причинен значительный ущерб.
Пресс-служба Харьковского горсовета сообщает о не менее трех пострадавших.
Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что речь идет об историческом здании в Слободском районе города, расположенном рядом с рынком, где находилось много людей.
