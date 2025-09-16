Ударный БПЛА армии РФ атаковал здание университета в Харькове

Днем 16 сентября российский ударный беспилотник атаковал здание Национального фармацевтического университета в Харькове. Это была целенаправленная атака на гражданский объект, а не случайное падение БПЛА или его фрагментов.

Причинен значительный ущерб.

Пресс-служба Харьковского горсовета сообщает о не менее трех пострадавших.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что речь идет об историческом здании в Слободском районе города, расположенном рядом с рынком, где находилось много людей.