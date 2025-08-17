Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1271-й день войны. "Уничтожены израильские РЛС"

Минобороны РФ 17 августа 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Могрица, Садки, Степное, Кияница, Кондратовка, Окоп, Варачино, Новая Сечь и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям танковой, двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Уды, Зарубинка, Волчанск, Амбарное и Меловое Харьковской области. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоселовка, Кировск Донецкой Народной Республики, Купянск, Петровка Харьковской области и Петровское Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина "Snatch" производства Великобритании, 17 автомобилей, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Федоровка, Червоное, Северск, Клебан-Бык, Васюковка, Серебрянка, Константиновка, Дроновка и Иванополье Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 250 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, три пикапа, три орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию RADA производства Израиля и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов и горючего. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Димитров, Балаган, Гродовка, Ленино, Сухой Яр, Золотой Колодезь, Новоалександровка и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 420 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США, и радиолокационная станция RADA производства Израиля. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Зеленый Гай Запорожской области и Ивановка Днепропетровской области. Противник потерял до 230 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 12 автомобилей и 155-мм гаубицу М777 производства США. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Орехов, Запасное Запорожской области, Днепровское, Никольское и Казацкое Херсонской области. Уничтожено до 85 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и горючего. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение месту хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан" и комплектующих к ним, складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 300 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

Отметим, что, судя по заявлениям минобороны РФ, в Украине уничтожены уже 38 израильских РЛС. Власти Израиля эти заявления минобороны РФ до сих пор не комментировали. Израильский военный обозреватель Игаль Левин писал, что украинская компания Apate, известная производством высококачественных макетов, создает и копии израильских радаров RADA, которые ВСУ широко используют на фронте. По его мнению, в отчетах минобороны РФ (если им можно доверять хоть в какой-то степени) могут учитываться и уничтожения макетов. В мае 2023 года сообщалось, что системы RADA были закуплены литовской благотворительной организацией, а затем переданы Украине с разрешения министерства обороны Израиля. Тогда речь шла о покупке 16 таких станций. О дополнительных поставках сведений нет.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 665 самолетов, 283 вертолета, 77959 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24618 танков и других боевых бронированных машин, 1586 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28625 орудий полевой артиллерии и минометов, 39813 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 121500 человек (по известным именам) или около 165 тысяч (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 146 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).