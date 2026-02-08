Переговоры с Тегераном: "сделка" по Трампу, опровержения иранцев, подготовка к войне

В минувшую субботу, 7 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что "Иран хочет заключить сделку", и сообщил, что дополнительные переговоры состоятся на предстоящей неделе.

Однако, судя по заявлениям представителей Ирана, ни о какой "сделке" речи не идет.

Президент Исламской республики Иран Масуд Пезешкиан опубликовал в социальной сети X заявление, в котором назвал прошедший в Омане раунд ирано-американских переговоров "шагом вперед". Он подчеркнул: встреча стала результатом усилий государств региона. "Диалог всегда был частью нашей стратегии. Наша логика в ядерной области основана на правах, предоставленных договором о нераспространении. Иранский народ с уважением принимает уважение, но мы не потерпим язык силы", – сообщил он.

Министр иностранных дел Аббас Аракчи, возглавлявший иранскую делегацию на переговорах, заявил: Иран настаивает на суверенном праве развития ядерной отрасли, даже если это приведет к войне. "Ни у кого нет права диктовать нам свои условия", – сказал он.

Позиция Израиля

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вылетит в Вашингтон во вторник, 10 февраля, чтобы 11 февраля встретиться с президентом США Дональдом Трампом и обсудить переговоры с Ираном.

Эта встреча была перенесена на более ранний срок (изначально визит планировался на 18-22 февраля) по просьбе израильской стороны на фоне заявлений Вашингтона о прогрессе в американо-иранских контактах.

"Премьер-министр считает, что в любые переговоры обязательно должны быть включены темы ограничения баллистических ракет и прекращения поддержки иранской оси", – было сказано в сообщении канцелярии Нетаниягу.

Изначально поездка Нетаниягу в США планировалась позже, в привязке к конференции AIPAC, однако теперь график сдвинут. По информации "Мако", возвращение Нетаниягу в Израиль планируется в конце недели. Белый дом, по версии источника в администрации, указывает, что именно израильская сторона просила перенести встречу на более ранний срок.

Ynet пишет, что Нетаниягу намерен на встрече с Трампом намерен настаивать на "полной ликвидации иранского ядерного проекта", "нулевом обогащении", "нулевых возможностях обогащения" и вывозе обогащенного урана за пределы Ирана. Также в публикации говорится о требовании вернуть инспекторов МАГАТЭ, включая внезапные проверки на подозрительных объектах.

Согласно публикации Ynet, Израиль намерен настаивать на включении в потенциальное американо-иранское соглашение ракетного компонента – ограничении дальности иранских ракет до 300 км, чтобы исключить прямую угрозу Израилю. На этом пункте Иерусалим делает особый акцент как на части "минимального пакета" безопасности.

США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке

На фоне переговоров США продолжают усиливать военное присутствие на Ближнем Востоке. По данным мониторинга Flightradar24 и ADS-B Exchange, за последние двое суток тяжелые военно-транспортные самолеты США (C-17A и C-5) выполнили около 15 рейсов в регион – это примерно в 1,5 раза больше, чем в предыдущие двое суток. Существенная часть маршрутов связана с переброской грузов из Техаса с объектов, где дислоцированы подразделения ПВО с комплексами Patriot и THAAD.

С января, по неполным данным открытого авиамониторинга, военно-транспортная авиация США выполнила уже более 120 рейсов на Ближний Восток.

На сегодняшний день в Аравийском море находится один американский авианосец Abraham Lincoln, способный нести на своем борту авиакрыло, насчитывающее до 90 самолетов и вертолетов: самолеты F-35C, F/A-18E/F, самолеты РЭБ EA-18G Growler, ДРЛО E-2D Hawkeye, конвертопланы снабжения CMV-22B Osprey, вертолеты MH-60R/S.

Также в регионе находятся эсминцы Mitscher и McFaul (в Персидском заливе около Ормузского пролива), Delbert D. Black (в Красном море), боевые корабли Canberra, Tulsa, Santa Barbara.

При этом другому ближайшему американскому авианосцу George Washington для прибытия к побережью Ирана (от побережья Японии) потребуется не менее десяти дней.

В регионе находятся две американские подлодки. В Иорданию переброшены истребители F-15E Strike Eagle.

США постепенно наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке. Были переброшены дополнительные средства ПВО/ПРО, включая комплексы Patriot и THAAD, чтобы прикрыть силы США и союзников на фоне риска ответных ударов. Однако пока нет признаков готовности американцев к мощной и длительной военной операции против режима аятолл в Иране.