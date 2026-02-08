x
08 февраля 2026
Мир

В Японии проходят досрочные выборы: рискованный шаг премьера Санаэ Такаити

Выборы 2026
Япония
время публикации: 08 февраля 2026 г., 11:34 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 11:36
В Японии проходят досрочные выборы: рискованный шаг премьера Санаэ Такаити
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Японии проходят 8 февраля досрочные парламентские выборы, призванные усилить позиции коалиции, возглавляемой лидером либеральных демократов Санаэ Такаити, несколько месяцев назад ставшей первой женщиной на посту премьер-министра Японии.

Согласно опросам, либерал-демократы и их союзники из "Общества обновления Японии" получат более 300 мест в 465-местном парламенте. Не исключается, что партия премьер-министра и сама получит парламентское большинство.

Санаэ Такаити, которая пользуется в Японии популярностью, пытается сделать то, что не удалось ее предшественнику Сигэру Исибе. Объявленные им досрочные выборы в 2024 году привели к падению правительства и отставке премьер-министра.

Победа обеспечит Такаити обширный мандат для проведения объявленных ей реформ: укрепления мощи вооруженных сил, экономических и фискальных реформ, а также пересмотра внешней политики, в которой премьер является ястребом.

