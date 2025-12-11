Трамп подтвердил, что США задержали "очень большой нефтяной танкер" у берегов Венесуэлы

Во время "круглого стола" в Белом доме президент Дональд Трамп подтвердил захват нефтяного танкера у берегов Венесуэлы.

"Как вы, наверное, знаете, мы только что захватили танкер у берегов Венесуэлы, очень большой. Фактически, самый большой из когда-либо захваченных", – цитирует президента CBS News.

Трамп добавил, что танкер был "захвачен по очень веской причине".

Когда один из журналистов спросил, что произойдет с нефтью, которую перевозило судно, президент ответил: "Ну, я полагаю, мы ее оставим себе".

Одним из первых о захвате американскими военными танкера сообщило агентство Bloomberg. По сведениям источника этого издания, судно находится в санкционных списках.