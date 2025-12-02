Reuters: Трамп требовал, чтобы Мадуро покинул Венесуэлу до 28 ноября

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре 21 ноября требовал от президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть страну в течение недели, сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с содержанием беседы.

Согласно этим источникам, Трамп предлагал Мадуро вместе с семьей вылететь в любую страну по своему выбору не позднее 28 ноября. Мадуро во время разговора выразил готовность уйти, но выдвинул ряд условий: полная юридическая амнистия ему и его родственникам, снятие всех американских санкций, прекращение разбирательства против него в Международном уголовном суде, а также отмена санкций в отношении примерно сотни венесуэльских чиновников. Кроме того, он настаивал, чтобы до новых выборов страной управляло переходное правительство во главе с вице-президентом Делси Родригес. Трамп, по сведениям Reuters, "отклонил большинство требований".

Срок, отведенный Вашингтоном на отъезд Мадуро, истек в пятницу, 28 ноября. Уже на следующий день Трамп объявил в своей сети Truth Social, что воздушное пространство над Венесуэлой "полностью закрыто" и так его должны рассматривать "все авиакомпании, пилоты, наркоторговцы и работорговцы". Ранее глава Белого дома предупреждал, что США "очень скоро" начнут пресекать деятельность предполагаемых венесуэльских наркокурьеров уже на суше. За последние месяцы американские военные нанесли более 20 ударов по предполагаемым "нарколодкам" у берегов Венесуэлы.

Официальный Каракас содержание разговора Мадуро с Трампом не комментирует. Сам Мадуро публично заявляет о "безусловной верности венесуэльскому народу" и обвиняет США в попытке смены режима ради контроля над нефтяными ресурсами страны.

В Белом доме, по данным Reuters, не исключают и дальнейших переговоров о "безопасном выходе" для Мадуро, но подчеркивают, что разногласий по условиям такого сценария пока много.