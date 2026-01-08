Трамп встал на защиту сотрудника ICE, застрелившего женщину в Миннеаполисе

Президент США Дональд Трамп публично поддержал сотрудника иммиграционной и таможенной службы США (ICE), который 7 января застрелил 37-летнюю Рене Николь Гуд в Миннеаполисе во время масштабной операции.

Трамп заявил, что на опубликованном видео якобы видно, как женщина "умышленно и жестко" наехала на сотрудника ICE, и что тот, "похоже, стрелял в целях самообороны".

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм также утверждает, что Гуд "превратила автомобиль в оружие" и попыталась задавить сотрудника, назвав произошедшее "бытовым терроризмом". Она сообщила, что дело расследует ФБР.

При этом видеозаписи, проверенные Reuters, вызывают вопросы к официальной версии: на одном из роликов видно, как офицер подходит к машине, после чего автомобиль начинает движение, и сотрудник ICE трижды стреляет.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей резко отверг версию администрации Трампа о самообороне и потребовал от ICE прекратить проведение операции в городе. Глава полиции Миннеаполиса, в свою очередь, отметил, что погибшая не была целью иммиграционной операции.

По данным Reuters, стрелявший сотрудник ICE после инцидента был осмотрен врачами в больнице и отпущен. Его имя официально не публиковалось. Вечером на месте стрельбы прошли массовые акции протеста.