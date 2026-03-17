Президент Трамп откладывает визит в Китай из-за войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп сообщил в ходе состоявшейся в Белом доме пресс-конференции, что США обратились к Китаю с просьбой отложить на месяц его визит в Пекин. Причиной этого он назвал продолжающиеся военные действия против Ирана. Визит должен был проходить с 31 марта по 2 апреля.

"Я был бы рад поехать, но война. Я очень хочу там побывать. И мы попросили отложить визит где-то на месяц. Все очень просто. Идет война, мне важно быть здесь, так что визит придется перенести. Ненамного", – сказал он.

Отметим, что Китай, главный геополитический противник США, выступил с осуждением американо-израильского удара по Ирану. Он является самым крупным экспортером нефти в мире, и значительная часть этого – иранская нефть. Введенная Тегераном блокада Ормузского пролива на Китай не распространяется.