17 марта 2026
Тройной теракт в Нигерии, более 20 погибших

время публикации: 17 марта 2026 г., 09:08 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 09:13
По меньшей мере 23 человека погибли и 108 пострадали в результате тройного теракта в городе Майдугури – столице штата Борно, расположенного на северо-востоке Нигерии. Террористы привели в действие взрывные устройства на рынке и рядом с больницей.

Майдагури – центр деятельности джихадистов. Именно здесь в 2009 году была создана группировка "Боко Харам", ставящая перед собой задачу создания в Нигерии исламского государства.

В 2015 году нигерийская армия при поддержке Африканского союза нанесли группировке поражение, но она продолжает свою деятельность, направленную, в первую очередь, против христианского населения. Она проводит теракты и похищает людей.

