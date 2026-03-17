Тройной теракт в Нигерии, более 20 погибших

По меньшей мере 23 человека погибли и 108 пострадали в результате тройного теракта в городе Майдугури – столице штата Борно, расположенного на северо-востоке Нигерии. Террористы привели в действие взрывные устройства на рынке и рядом с больницей.

Майдагури – центр деятельности джихадистов. Именно здесь в 2009 году была создана группировка "Боко Харам", ставящая перед собой задачу создания в Нигерии исламского государства.

В 2015 году нигерийская армия при поддержке Африканского союза нанесли группировке поражение, но она продолжает свою деятельность, направленную, в первую очередь, против христианского населения. Она проводит теракты и похищает людей.