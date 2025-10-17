x
17 октября 2025
17 октября 2025
17 октября 2025
17 октября 2025
Мир

Иммигрант из Луизианы обвинен в участии в нападении террористов на Израиль 7.10

США
Террористы
время публикации: 17 октября 2025 г., 13:45 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 13:52
AP Photo/Jose Luis Magana

Федеральная прокуратура США предъявила обвинение Махмуду Амину Якубу аль-Мухтади (33 года), жителю штата Луизиана, в участии в нападении ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом сообщает The New York Times.

Следствие идентифицирует аль-Мухтади как активиста "полувоенной группы" в Газе, действовавшей на стороне ХАМАСа. В материалах приводятся расшифровки переписок и переговоров, где фигурант, среди прочего, говорит "готовьтесь", "границы открыты", призывая "принести винтовки". По сведениям NYT, в США аль-Мухтади прибыл в прошлом году по иммиграционной визе, по всей видимости сумев покинуть Газу после начала войны через границу с Египтом.

Минюст США пока не публиковал подробности по данному делу.

