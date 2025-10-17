Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1332-й день войны

Минобороны РФ 17 октября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "С 11 по 17 октября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и семь групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны. На Харьковском направлении в результате решительных действий освобожден населенный пункт Тихое Харьковской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили более 1315 военнослужащих, три танка, 12 боевых бронированных машин, 80 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, 38 складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенные пункты Боровская Андреевка и Песчаное Харьковской области. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 1570 военнослужащих, 21 боевую бронированную машину, включая семь иностранного производства, 171 автомобиль и девять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 39 складов боеприпасов, 61 станция радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. За прошедшую неделю подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 1345 военнослужащих, танк, 24 боевые бронированные машины, из них шесть западного производства, 87 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 27 складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Московское, Балаган и Новопавловка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух егерских, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Противник потерял более 3705 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, 35 автомобилей и 12 артиллерийских орудий. За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Алексеевка и Приволье Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 2315 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, 103 автомобиля, 13 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны. ВСУ потеряли до 435 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 50 автомобилей и пять артиллерийских орудий. Уничтожены 26 станций радиоэлектронной борьбы, 13 складов боеприпасов и материальных средств. За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 36 управляемых авиационных бомб, 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", а также 1 304 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 90737 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25543 танка и другие боевые бронированные машины, 1602 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30531 орудие полевой артиллерии и миномет, 44159 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми не менее 135100 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 160 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).