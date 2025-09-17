Россия нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре Украины

В ночь на 17 сентября Россия нанесла массированный удар по железнодорожной инфраструктуре, попытавшись вывести из строя подстанции, питающие железнодорожную сеть. Об этом сообщил вице-премьер – министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

"Такие удары имеют четкую цель - усложнить перевозку пассажиров и грузов, сорвать стабильную работу транспорта и создать дополнительное давление на людей, на экономику", – цитирует политика агентство УНИАН. При этом Кулеба отметил: пострадавших не было.

Задержки поездов достигли четырех часов. Украинская железнодорожная компания задействовала на обесточенных линиях резервные тепловозы.

Отметим, что это далеко не первая атака железнодорожной инфраструктуры Украины. Несколько дней назад был нанесен удар по таким узловым станциям, как Казатин, Лозовая и Синельниково. Мишенями становятся пассажирские станции, локомотивные депо, подстанции.