В Киеве преступник, вооруженный автоматом, открыл стрельбу по прохожим; не менее пяти погибших

В Голосеевском районе Киева преступник, мужчина лет 60, вооруженный автоматом, открыл стрельбу по прохожим. По предварительным данным, есть погибшие и раненые, среди раненых – ребенок. По предварительным данным, погибли не менее пяти человек.

УНИАН сообщает, что, расстреляв случайных прохожих, преступник заперся в супермаркете "Велмарт", взяв нескольких человек в заложники. На место прибыли бойцы спецназа, которые штурмовали здание магазина. Преступник открыл огонь и был ликвидирован.

По данным украинских СМИ, стрелявший – уроженец Москвы Дмитрий Васильченков. Отмечается, что он проживал в Бахмуте Донецкой области, а позже переехал в Голосеевский район Киева.

"На данный момент 10 человек госпитализированы с ранениями и травмами. Всем оказывается необходимая помощь. Четырех заложников удалось спасти. Рассчитываем на оперативное расследование", – написал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко в Telegram сообщает, что кроме десяти госпитализированных, известно еще о пяти пострадавших в результате стрельбы. Также он отметил, что, по предварительной информации, число погбших может возрасти.