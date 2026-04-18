Украинский продюсер Игорь Малахов, считавшийся пропавшим без вести, объявлен погибшим

Украинский продюсер и режиссер-документалист Игорь Малахов, считавшийся пропавшим без вести, объявлен погибшим.

В 2023 году Малахов пошел добровольцем на фронт. 29 декабря 2023 года под Авдеевкой возглавляемая им группа отправилась на боевое задание и не вернулась. С тех пор Игорь Малахов считался пропавшим без вести.

17 апреля Малахов был объявлен погибшим. 21-го он будет похоронен в Киеве с воинскими почестями. 26 апреля Игорю Малахову исполнилось бы 60 лет.