ФСБ РФ объявила о предотвращении подрыва на Крымском мосту

ФСБ РФ объявила о предотвращении подрыва заминированного автомобиля на Крымском мосту. В сообщении утверждается, что речь идет о срыве теракта, подготовленного спецслужбами Украины.

В заявлении ФСБ РФ говорится о том, что был выявлен и обезврежен автомобиль Chevrolet Volt с мощным самодельным взрывным устройством, задержаны лица, причастные к его доставке в РФ. Согласно утверждению ФСБ, заминированная машина прибыла в Россию из Украины транзитом через ряд стран.

Как заявили в ЦОС ФСБ, эта машина пересекла российско-грузинскую границу в международном пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии и на автовозе частного водителя-перевозчика ее должны были доставить в Краснодарский край, где планировалось передать другому водителю, который должен был выехать на ней в Крым через Крымский мост и стать "невольным террористом-смертником".