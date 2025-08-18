x
18 августа 2025
Мир

Число жертв взрыва в пороховом цеху в Рязанской области возросло до 20

Погибшие
Россия
время публикации: 18 августа 2025 г., 08:17 | последнее обновление: 18 августа 2025 г., 08:20
Число жертв взрыва в пороховом цеху в Рязанской области возросло до 20
МЧС РФ

Пресс-служба МЧС России сообщила, что, по уточненным данным, число погибших в результате пожара, происшедшего 15 августа на предприятии в поселке Лесной Рязанской области, возросло до 20 человек. Еще 134 пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Следственное управление СК по Рязанской области сообщало о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним: взрыв произошел в пороховом цеху завода "Эластик". По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

18 августа объявлено в Рязанской области днем траура.

