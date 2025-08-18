x
Мир

В Овальном кабинете состоялись переговоры Трампа и Зеленского

Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
время публикации: 18 августа 2025 г., 21:14 | последнее обновление: 18 августа 2025 г., 21:50
В Овальном кабинете начались переговоры Трампа и Зеленского
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

В Белом доме проходят переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Перед их началом лидеры двух стран выступили с заявлениями для прессы и пообщались с журналистами.

Трамп заявил, что прекращение огня не является необходимым условием заключения мирного соглашения, в достижении которого администрация США и видит свою цель. Он также обещал предоставить Украине, в случае урегулирования, "очень хорошую защиту".

Отвечая на вопрос о поставках оружия Украине, Трамп возложил ответственность за войну на администрацию своего предшественника Джо Байден. Зеленский отметил, что европейские союзники Украины готовы финансировать поставки Киеву американского оружия.

Зеленскому был задан вопрос, что именно требуется Украине – войска, разведка, обеспечение. "Все. Нам необходима сильная украинская армия. Это вооружения, люди, обучение, разведка. Мы будем обсуждать это с нашими большими партнерами, в том числе с США", – сказал он.

Трамп заявил, что прекрасно относится и к украинскому, и к российскому народам, и выразил надежду, что, если встреча с Зеленским пройдет успешно, это создаст условия для проведения трехстороннего саммита с участием президента России Владимира Путина.

Зеленский заявил, что готов к таким переговорам, чтобы положить конец войне. Он также сообщил, что окончание войны сделает возможным проведение в Украине свободных, демократических и законных выборов.

Американский президент сообщил, что после переговоров с Зеленским и делегацией европейских лидеров он намерен провести телефонный разговор с Путиным.

Был на встрече и забавный момент, когда корреспондент, в феврале подвергший критике Зеленского за то, что он прибыл на саммит в полувоенном костюме, на этот раз похвалил его внешний вид.

