Перед встречей с Трампом Зеленский сообщил, что скоординировал позиции с европейскими лидерами

Зеленский скоординировал позиции с европейскими лидерами перед встречей с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что перед встречей с Дональдом Трампом он скоординировал позиции с европейскими партнерами.

В соцсети Х он написал: "Наша основная цель – надежный и длительный мир для Украины и всей Европы. И важно, чтобы динамика всех наших встреч дала именно такой результат. Понимаем, что от Путина не стоит ожидать, что он сам откажется от агрессии и от новых захватнических попыток. Поэтому давление должно работать, и это должно быть именно совместное давление – США и Европы, всех в мире, кто уважает право жить и международный порядок. Мы должны остановить убийства, и я благодарю партнеров, которые работают для этого и в конечном итоге для надежного и достойного мира. Вместе с лидерами Финляндии, Великобритании, Италии, Европейской комиссии и Генсеком НАТО скоординировали наши позиции перед встречей с Президентом Трампом. Украина готова к реальному перемирию и установлению новой архитектуры безопасности. Нам нужен мир".

Встреча Зеленского и Трампа запланирована на 20:15 (по времени Киева и Иерусалима). Сначала президенты пообщаются тет-а-тет, а затем к ним присоединятся европейские лидеры. Среди участников встречи: Урсула фон дер Ляйен, Марк Рютте, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Джорджа Мелони, Фридрих Мерц, Александр Стубб.

Ожидается, что встреча в расширенном масштабе начнется в 22:00.