18 августа 2025
18 августа 2025
Мир

Трамп: Зеленский может "почти сразу" завершить войну, отказавшись от Крыма и вступления в NATO

Война в Украине
Война в России
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
время публикации: 18 августа 2025 г., 05:28 | последнее обновление: 18 августа 2025 г., 05:34
Трамп: Зеленский может "почти сразу" завершить войну, отказавшись от Крыма и вступления в NATO
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп на своей странице в принадлежащей ему социальной сети Truth Social заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может "почти сразу" завершить войну путем отказа от Крыма и вступления Украины в NATO.

"Президент Украины Зеленский может прекратить войну с Россией почти сразу, если захочет, или может продолжать воевать. Вспомните, как всё началось. Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!), и НИКАКОГО ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В NATO. Некоторые вещи никогда не меняются!!!" – написал Трамп.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 августа 2025

Лидеры ЕС, NATO, Германии, Франции, Италии и Финляндии отправятся с Зеленским на встречу с Трампом
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 августа 2025

Зеленский: "Россия отказывается от прекращения огня, осложняя ситуацию"
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 17 августа 2025

Axios: Трамп намерен встретиться с Путиным и Зеленским 22 августа
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 августа 2025

После Аляски. Путин готов "заморозить фронт в обмен на Донбасс". Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон