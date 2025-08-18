Трамп: Зеленский может "почти сразу" завершить войну, отказавшись от Крыма и вступления в NATO

Президент США Дональд Трамп на своей странице в принадлежащей ему социальной сети Truth Social заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может "почти сразу" завершить войну путем отказа от Крыма и вступления Украины в NATO.

"Президент Украины Зеленский может прекратить войну с Россией почти сразу, если захочет, или может продолжать воевать. Вспомните, как всё началось. Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!), и НИКАКОГО ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В NATO. Некоторые вещи никогда не меняются!!!" – написал Трамп.