18 декабря 2025
время публикации: 18 декабря 2025 г., 20:07 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 20:15
В Северной Каролине потерпел крушение бизнес-джет, сообщается о погибших
В аэропорту города Стейтсвилл в американском штате Северная Каролина при взлете разбился самолет малой авиации Cessna C550. Как сообщает местная редакция Fox News, несколько человек погибли.

На данный момент неизвестно, сколько человек находилось на борту самолета, и есть ли уцелевшие. На месте действуют полиция и спасатели, в аэропорт направляются сотрудники Федерального управления авиации.

Самолет принадлежал частной авиационной компании, связанной с бывшим гонщиком формулы NASCAR Грегом Биффлом.

