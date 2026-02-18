ВСУ: ночью перехвачены 100 из 126 БПЛА. МО РФ: сбиты 43 беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 18 февраля 2026 года российские военные выпустили по Украине одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 126 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 100 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания ракеты и 23 ударных БПЛА в 14 локациях и падения фрагментов в трех локациях. Причинен значительный ущерб в Запорожской и Днепропетровской областях, есть пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 18 февраля на территории Российской Федерации были перехвачены 43 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над акваторией Черного морей, над Крымом, над территорией Чувашии, над территорией Брянской, Белгородской, Курской, Ростовской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.