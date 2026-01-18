Лидер националистов Корсики застрелен на похоронах матери

71-летний Ален Орсони, бывший лидер националистов Корсики, проживающий в изгнании в Никарагуа, получил разрешение французских властей вернуться на остров, чтобы принять участие в похоронах матери. Прямо на кладбище на него было совершено покушение.

Несмотря на то, что на острове сохраняются традиции вендетты и существуют кровавые конфликты между преступными кланами, убийство потрясло Корсику. По местной традиции, кладбища так же священны, как и церкви, убийство здесь – святотатство.

Начато расследование, к которому привлечен как окружной прокурор Марселя, так и специалисты по борьбе с организованной преступностью из Парижа. Эксперты отмечают, что многие движения, отказавшись от вооруженной борьбы с властями, но сохранив оружие, переквалифицируются в преступные группировки.

"Убийство демонстрирует, что корсиканское общество находится под сильным давлением мафии. Орсони – важная фигура в современной истории Корсики – как на публичном уровне, так и на теневом", – сообщил BBC глава администрации острова Жиль Симеони.