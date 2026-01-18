Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская покинет Литву

Глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая после президентских выборов 2020 года покинула Беларусь, переедет из Литвы в Польшу. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники в окружении Тихановской и министерство иностранных дел Польши.

В 2025 году власти Литвы приняли решение снизить уровень ее охраны. Вместо Службы охраны руководства миссия была передана криминальной полиции. Официальной причиной стало изменение уровня угрозы. В лагере Тихановской это решение вызвало потрясение.

Помощник Тихановской Денис Кучинский сообщил журналистам, что Сергей Тихановский, освобожденный из тюрьмы летом 2025 года, по соображениям безопасности находится в США.

Напомним, что Светлана Тихановская, согласно независимым оценкам, одержала победу на президентских выборах 2020 года. Однако официальным победителем был объявлен бессменный президент Александр Лукашенко. Властям удалось подавить массовые оппозиционные выступления. Тихановская была вынуждена покинуть страну.

В 2023 году она была заочно приговорена к 15 годам лишения свободы. Основными статьями обвинения стали заговор с целью захвата власти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве таким формированием, публичных призывах к захвату государственной власти и совершении иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности.