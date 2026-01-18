На Тайване по подозрению в подкупе военных для передачи информации Китаю арестован журналист
время публикации: 18 января 2026 г., 09:25 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 09:31
Власти Тайваня арестовали сотрудника СМИ по подозрению в том, что он подкупал офицеров вооруженных сил с целью получения секретной информации. Сведения передавались китайским представителям.
По данным следствия, журналист телеканала CTi TV Линь Чэнью платил своим контактам достаточно скромные суммы – от тысяч до десятков тысяч тайваньких долларов (1000 тайваньских долларов равна 31 американскому).
В доме репортера, а также девяти офицеров, некоторые из которых в отставке, проведены обыски. Следствие ведется по подозрению как в создании угрозы национальной безопасности, так и коррупции.