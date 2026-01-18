На Тайване по подозрению в подкупе военных для передачи информации Китаю арестован журналист

Власти Тайваня арестовали сотрудника СМИ по подозрению в том, что он подкупал офицеров вооруженных сил с целью получения секретной информации. Сведения передавались китайским представителям.

По данным следствия, журналист телеканала CTi TV Линь Чэнью платил своим контактам достаточно скромные суммы – от тысяч до десятков тысяч тайваньких долларов (1000 тайваньских долларов равна 31 американскому).

В доме репортера, а также девяти офицеров, некоторые из которых в отставке, проведены обыски. Следствие ведется по подозрению как в создании угрозы национальной безопасности, так и коррупции.