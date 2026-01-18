Аргентина признала подразделение "Кудс" террористической организацией

Президент Аргентины Хавьер Милей объявил подразделение "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции террористической организацией. Аргентина заявляет о причастности КСИР к теракту в еврейском общинном центре Буэнос-Айреса, унесшему в 1994 году жизни 85 человек.

"Решение означает, что члены подразделения "Кудс" и их союзники будут подвергнуты экономическим санкциям, а свобода их передвижения будет ограничена. Глава государства неуклонен в том, чтобы признавать террористами тех, кто ведет террористическую деятельность", – говорится в заявлении.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар приветствовал решение. "Это важный шаг в укреплении международного фронта против иранского терроризма и уважении к памяти жертв атак против израильского посольства и еврейского общинного центра. Мы призываем сделать это и другие страны", – сообщил он.

Отметим, Аргентина признала террористическими организациями ХАМАС и отделения "мусульманских братьев" в Египте, Иордании и Ливане. Среди тех, кто признал террористами КСИР – США, Канада, Эквадор, Парагвай, Саудовская Аравия, Бахрейн, Австралия.