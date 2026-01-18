x
Мир

Железнодорожная авария на юге Испании, есть погибшие

Испания
Железные дороги
время публикации: 18 января 2026 г., 23:19 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 23:42
Железнодорожная авария на юге Испании, есть погибшие
AP Photo/Bernat Armangue

По меньшей мере пять человек погибли и несколько пострадали при сходе с рельсов двух поездов в испанской провинции Кордоба. Авария произошла возле поселка Адамус.

По информации La Razon, авария произошла на линии скоростного сообщения между Мадридом и Андалусией: на стрелке один состав сошел с рельсов и занял соседний путь, из-за чего второй поезд также сошел с рельсов.

В момент аварии в поездах находились около 300 пассажиров.

Издание Cadena SER пишет, что погибли не менее семи человек и около ста получили травмы. В Кордове приведены в состояние повышенной готовности все больницы, включая частные.

