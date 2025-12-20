x
20 декабря 2025
|
последняя новость: 15:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 декабря 2025
|
20 декабря 2025
|
последняя новость: 15:12
20 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

На севере Индии поезд сбил семь слонов

Индия
Животные
время публикации: 20 декабря 2025 г., 15:12 | последнее обновление: 20 декабря 2025 г., 15:21
На севере Индии поезд сбил семь слонов
AP Photo/Kai-Uwe Knoth

В субботу, 20 декабря, на севере Индии, в штате Ассам, скоротской поезд столкнулся с семью дикими слонами и одним слоненком. В результате столкновения пять вагонов сошли с рельсов, однако сообщений о пострадавших среди людей не поступало. Все семь взрослых слонов погибли.

Слоны часто появляются на железнодорожных путях в этом штате, однако индийская железнодорожная компания заявила в своем обращении, что район аварии не является специально обозначенным "слоновьим коридором".

Столкновения поездов со слонами в регионе Ассам не считаются редким явлением. В этой области обитают около 7000 диких слонов, что является одной из самых высоких концентраций этих животных в Индии.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook