Зеленский: на складах Wildberries хранились комплектующие для беспилотников

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку украинских беспилотников по складам Wildberries в Московской и Тамбовской областях. Он назвал это ответом на российские удары по гражданской инфраструктуре в Украине.

По словам президента Украины, на складах компании хранились комплектующие для беспилотников.

"Сегодня наши дальнобойные санкции сработали на трех направлениях на российской территории, а также на временно оккупированной нашей земле и в море. В частности, в ответ на российские удары по нашей гражданской инфраструктуре, по нашим городам и общинам были поражены два значительных логистических объекта – в Московском и Тамбовском регионах, на расстоянии более 500 и около 700 километров от линии фронта. Они были задействованы агрессором для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования", – написал Зеленский.

В ночь на 18 июля украинские беспилотники ударили по логистическому центру-складу Wildberries в городе Котовске Тамбовской области, погибли семеро сотрудников ночной смены. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов. По предварительным данным, 24 человека пострадали, их госпитализировали в медучреждения Тамбова и Котовска.

Компания Wildberries, крупнейший российский маркетплейс и онлайн-ритейлер, сообщила об атаке на еще один свой склад, в подмосковной Электростали.