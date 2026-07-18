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Мир

Посол Израиля в ООН: "Мамдани потерпел фиаско в управлении Нью-Йорком"

США
Нью-Йорк
ООН
Израиль
время публикации: 18 июля 2026 г., 17:54 | последнее обновление: 18 июля 2026 г., 18:42
Посол Израиля в ООН Дани Данон
AP Photo/Richard Drew

Посол Израиля в ООН Дани Данон заявил, что "Мамдани потерпел фиаско в управлении городом Нью-Йорк. Вместо того, чтобы сосредоточиться на своих обязанностях мэра и бороться с растущей волной антисемитизма в своем городе, он решил разжигать вражду путем нападок на Израиль. Премьер-министр Израиля прибудет в Нью-Йорк, с гордостью выступит перед Генассамблеей ООН и всем миром".

Это заявление было сделано Дани Даноном после того, как мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что по-прежнему намерен добиваться ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, если тот, как ожидается, прибудет на Генеральную ассамблею ООН в сентябре.

По словам Мамдани, он выясняет, есть ли у него юридические полномочия приказать полиции Нью-Йорка, которую он курирует, задержать иностранного лидера, такого как Нетаниягу.

Мэр Нью-Йорка отметил, что в настоящее время он ведет активный диалог по этому вопросу с юридическим департаментом мэрии.

Мир
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Мэр Нью-Йорка намерен добиваться ареста Биньямина Нетаниягу