Зеленский об ударе по Москве: "Справедливый ответ"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал второй за последние дни воздушный удар ВСУ по Москве. Основной целью атаки стал расположенный в Капотне нефтеперерабатывающий завод – ключевой объект энергетической инфраструктуры российской столицы.

"Этой ночью наши дальнобойные санкции снова дошли до Московского региона: второй раз за неделю поражен Московский нефтеперерабатывающий завод. Также были поражены цели в ростовском регионе и на временно оккупированных территориях Украины", – написал он в телеграм-канале.

"Совершенно справедливый ответ на российские удары по нашим городам и общинам и еще один важный результат работы наших воинов по объектам, обеспечивающим российскую военную машину", – сообщил он.

Президент отметил, что точность и эффективность дальних ударов получили высокую оценку союзников Украины. "Пришло время переходить к реальным дипломатическим шагам для завершения войны, и ответственность за это лежит прежде всего на России", – добавил Зеленский.