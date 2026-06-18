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Мир

Зеленский об ударе по Москве: "Справедливый ответ"

время публикации: 18 июня 2026 г., 10:35 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 10:35

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал второй за последние дни воздушный удар ВСУ по Москве. Основной целью атаки стал расположенный в Капотне нефтеперерабатывающий завод – ключевой объект энергетической инфраструктуры российской столицы.

"Этой ночью наши дальнобойные санкции снова дошли до Московского региона: второй раз за неделю поражен Московский нефтеперерабатывающий завод. Также были поражены цели в ростовском регионе и на временно оккупированных территориях Украины", – написал он в телеграм-канале.

"Совершенно справедливый ответ на российские удары по нашим городам и общинам и еще один важный результат работы наших воинов по объектам, обеспечивающим российскую военную машину", – сообщил он.

Президент отметил, что точность и эффективность дальних ударов получили высокую оценку союзников Украины. "Пришло время переходить к реальным дипломатическим шагам для завершения войны, и ответственность за это лежит прежде всего на России", – добавил Зеленский.

Мир
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