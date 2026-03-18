"Может взорваться в любой момент": недалеко от Италии дрейфует брошенный российский танкер

Между Мальтой и Италией дрейфует находящийся под санкциями российский танкер со сжиженным газом, который в начале марта был атакован недалеко от берегов Ливии. На судне возник пожар, экипаж был эвакуирован.

Arctic Metagaz получил пробоину выше ватерлинии по правому борту, но на данный момент утечек нет. Резервуары со значительным количеством газа не пострадали. На борту также находятся сотни тонн топлива для ходовых машин. Сейчас танкер находится в 80 километрах от территориальных вод Италии.

Девять государств Европейского Союза направили в Еврокомиссию послание с требованием немедленных действий. Они назвали судно "экологической бомбой". Секретарь правительства Италии Альфредо Мантовано заявил, что Arctic Metagaz представляет огромную опасность и может взорваться в любой момент.

Россия обвинила в атаке на судно Украину, сообщив, что были задействованы морские дроны. Официальная Москва заявила, что речь идет о государственном терроризме. Украина воздержалась брать ответственность за удар, несмотря на то, что считает теневой флот РФ законной целью.