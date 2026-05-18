"Если бы иранцы сдались": Трамп высмеял американские СМИ за освещение войны с Ираном
время публикации: 18 мая 2026 г., 18:20 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 18:24
Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social пост, в котором в саркастической форме обрушился на ведущие американские СМИ.
По его словам, даже если Иран сдастся, признав, что "их флот покоится на дне моря, их ВВС больше нет, а все их военное руководство подпишет документы о капитуляции", New York Times, Wall Street Journal и CNN, все равно напишут, что "Иран одержал блестящую победу над Соединенными Штатами".
"Демократы и СМИ полностью потеряли ориентиры. Они окончательно сошли с ума!!!" — заключил Трамп.
