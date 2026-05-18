18 мая 2026
последняя новость: 18:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
18 мая 2026
18 мая 2026
последняя новость: 18:15
Ближний Восток

Источник в Тегеране: США проявили гибкость на переговорах

Война с Ираном
время публикации: 18 мая 2026 г., 18:15 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 18:15
AP Photo/Vahid Salemi

Высокопоставленный иранский источник сообщил Reuters, что США проявили гибкость на переговорах с Ираном, в том числе по вопросу ограничений на иранскую ядерную программу.

По словам источника, Тегеран намерен обсуждать ядерный вопрос только на более позднем этапе переговоров. В пересмотренном предложении Иран требует полного прекращения войны, снятия санкций и открытия Ормузского пролива.

Источник также заявил, что Вашингтон пока согласился разморозить только 25% иранских средств по поэтапному графику, тогда как Тегеран требует разморозить все активы.

Ближний Восток
