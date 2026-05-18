Нетаниягу созывает заседание узкого кабинета для обсуждения иранского вопроса

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу проведет вечером заседание узкого кабинета безопасности по Ирану. Это будет второе обсуждение проблемы Ирана кабинетом за последние два дня. Об этом сообщает радиостанция "Кан Бет".

Заседание проходит в критический момент: переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана зашли в тупик, а президент Трамп, по словам американского источника в эфире "Аль-Джазиры", "теряет терпение" и склоняется к военному решению.

При этом Тегеран утверждает, что Вашингтон проявляет гибкость в ходе переговоров, в том числе по ядерной программе, и передал через Пакистан обновленное предложение по прекращению войны.