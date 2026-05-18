18 мая 2026
последняя новость: 10:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
ВСУ: ночью перехвачены 4 из 22 ракет, 503 из 524 БПЛА. МО РФ: сбиты 50 беспилотников

время публикации: 18 мая 2026 г., 09:56 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 09:56
Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 18 мая 2026 года российские военные выпустили по Украине 22 ракеты (14 баллистических ракет "Искандер-М"/"С-400" и 8 крылатых ракет "Искандер-К") и 524 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 4 ракет и 503 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 18 ракет и 16 ударных БПЛА в 34 локациях, а также падения фрагментов в 11 локациях. Причинен значительный ущерб в Одесской, Днепровской и Черниговской областях, десятки пострадавших, в их числе дети.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 18 мая на территории Российской Федерации были перехвачены 50 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

