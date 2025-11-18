"Кан 11": в Ливии был задержан проживающий в России гражданин Израиля

Гражданин Израиля российского происхождения, постоянно проживающий в России, был задержан ливийскими властями про попытке въехать в эту страну с территории соседнего Туниса, сообщает новостная редакция "Кан 11".

Согласно публикации, инцидент произошел недель назад, однако отпустили его только 17 ноября. На протяжении всего этого периода связи с ним не было. Его освобождение стало результатом усилий, предпринятых российской стороной.