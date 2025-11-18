x
18 ноября 2025
18 ноября 2025
18 ноября 2025
последняя новость: 11:35
18 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

"Кан 11": в Ливии был задержан проживающий в России гражданин Израиля

Россия
Израиль
Ливия
время публикации: 18 ноября 2025 г., 10:54 | последнее обновление: 18 ноября 2025 г., 10:55
"Кан 11": в Ливии был задержан проживающий в России гражданин Израиля
AP Photo/Sergey Ponomarev

Гражданин Израиля российского происхождения, постоянно проживающий в России, был задержан ливийскими властями про попытке въехать в эту страну с территории соседнего Туниса, сообщает новостная редакция "Кан 11".

Согласно публикации, инцидент произошел недель назад, однако отпустили его только 17 ноября. На протяжении всего этого периода связи с ним не было. Его освобождение стало результатом усилий, предпринятых российской стороной.

Мир
