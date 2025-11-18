Источники: США и Саудовская Аравия подпишут соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере

18 ноября в Белом доме состоятся переговоры президента США Дональда Трампа с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом – фактическим правителем королевства. Как сообщают источники, в ходе саммита будет подписано соглашение о сотрудничестве в области мирных атомных разработок.

Накануне вылета принца в США Трамп заявил, что его администрация намерена продать истребители F-35 Саудовской Аравии. Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме, он подчеркнул, что сделка будет осуществлена, назвав Саудовскую Аравию "великим союзником".

Против сделки выступает ЦАХАЛ, отмечающий, что израильские ВВС могут утратить региональное превосходство. "Исключительность может быть утрачена, если подобные самолеты появятся на вооружении других стран, включая Саудовскую Аравию", – говорится в документе.

Саудовская Аравия также заинтересована в подписании соглашения, подобного заключенному США с Катаром. По этому договору, удар по Саудовской Аравии будет расценен как удар по США.

Важнейшей целью Трампа является присоединение королевства к соглашениям Авраама. Около месяца назад президент заявил: ранее на пути нормализации отношений были "две проблемы" – ситуация в секторе Газы и Иран, – но теперь, как он выразился, "у них нет этих двух проблем". Официальный Эр-Рияд присоединяться к соглашениям не спешит.