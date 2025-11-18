x
18 ноября 2025
|
последняя новость: 11:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 ноября 2025
|
18 ноября 2025
|
последняя новость: 11:35
18 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Источники: США и Саудовская Аравия подпишут соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере

США
Саудовская Аравия
Дональд Трамп
время публикации: 18 ноября 2025 г., 10:08 | последнее обновление: 18 ноября 2025 г., 10:11
Источники: США и Саудовская Аравия подпишут соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере
AP Photo/Evan Vucci

18 ноября в Белом доме состоятся переговоры президента США Дональда Трампа с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом – фактическим правителем королевства. Как сообщают источники, в ходе саммита будет подписано соглашение о сотрудничестве в области мирных атомных разработок.

Накануне вылета принца в США Трамп заявил, что его администрация намерена продать истребители F-35 Саудовской Аравии. Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме, он подчеркнул, что сделка будет осуществлена, назвав Саудовскую Аравию "великим союзником".

Против сделки выступает ЦАХАЛ, отмечающий, что израильские ВВС могут утратить региональное превосходство. "Исключительность может быть утрачена, если подобные самолеты появятся на вооружении других стран, включая Саудовскую Аравию", – говорится в документе.

Саудовская Аравия также заинтересована в подписании соглашения, подобного заключенному США с Катаром. По этому договору, удар по Саудовской Аравии будет расценен как удар по США.

Важнейшей целью Трампа является присоединение королевства к соглашениям Авраама. Около месяца назад президент заявил: ранее на пути нормализации отношений были "две проблемы" – ситуация в секторе Газы и Иран, – но теперь, как он выразился, "у них нет этих двух проблем". Официальный Эр-Рияд присоединяться к соглашениям не спешит.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 ноября 2025

Трамп подтвердил намерение продать истребители F-35 Саудовской Аравии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 ноября 2025

Шикли: продажа американцами F-35 саудовцам может обсуждаться в рамках нормализации
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 01 ноября 2025

NYT: Саудовская Аравия намерена закупить в США самолеты F-35: "Нормализации не будет"