В Омской области произошел взрыв на магистральном газопроводе

В поселке Ростовка под Омском утром 18 ноября произошел взрыв на подземном участке магистрального газопровода. По словам очевидцев, вспышка пламени достигла высоты девятиэтажного дома.

Что стало причиной взрыва, на данном этапе не сообщается, однако предполагается, что ей могла стать утечка: местные жители рассказывали о сильном запахе газа. По официальной информации, пострадавших нет. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о локализации пожара.

Он также рассказал, что из-за аварии часть промышленных предприятий Омской области была отключена от газа. "Задача в ближайшее время восстановить газ в постоянной схеме", – написал он в телеграм-канале.