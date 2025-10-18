Подтверждена гибель трех женщин при взрыве на оборонном заводе "Авангард" в Стерлитамаке

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров 18 октября объявил, что в результате взрыва на заводе "Авангард" в Стерлитамаке погибли три женщины.

По его словам, у двух погибших женщин остались дети, третья погибшая – девушка 2002 года рождения. "Предприятие окажет необходимые меры поддержки, обязательно будет выплачена компенсация", – заявил Хабиров.

Вечером 17 октября мощный взрыв прогремел на химическом заводе "Авангард" в Стерлитамаке (Башкортостан). Причины взрыва выясняются. По информации SHOT-News, взрыв произошел на нитроузле завода при попытке запустить цех.

"Авангард" – оборонный завод. Производит оружие и боеприпасы, компоненты и взрывчатые вещества для них, а также иную химическую продукцию.