Взрыв на российском химическом заводе в Стерлитамаке, есть пропавшие без вести

В пятницу вечером мощный взрыв прогремел на химическом заводе "Авангард" в Стерлитамаке (Башкортостан). На месте происшествия работают экстренные службы.

Глава региона Радий Хабиров в телеграм-канале написал, что взрыв произошел в одном из цехов завода, он получил серьезные повреждения. Причины взрыва выясняются.

По информации SHOT-News, взрыв произошел на нитроузле завода при попытке запустить цех. Пострадали шесть человек, еще несколько работников считаются пропавшими без вести.