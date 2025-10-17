Взрыв на российском химическом заводе в Стерлитамаке, есть пропавшие без вести
время публикации: 17 октября 2025 г., 19:07 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 19:07
В пятницу вечером мощный взрыв прогремел на химическом заводе "Авангард" в Стерлитамаке (Башкортостан). На месте происшествия работают экстренные службы.
Глава региона Радий Хабиров в телеграм-канале написал, что взрыв произошел в одном из цехов завода, он получил серьезные повреждения. Причины взрыва выясняются.
По информации SHOT-News, взрыв произошел на нитроузле завода при попытке запустить цех. Пострадали шесть человек, еще несколько работников считаются пропавшими без вести.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 сентября 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 07 сентября 2025