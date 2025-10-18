x
Мир

В Чехии спецназ полиции во время учений по ошибке ворвался в школу, где шли занятия

Полиция
Учения
Чехия
время публикации: 18 октября 2025 г., 14:38 | последнее обновление: 18 октября 2025 г., 14:49
В Чехии спецназ полиции во время учений по ошибке ворвался в школу, где шли занятия (иллюстрация)
AP Photo/Petr David Josek

В городе Варнсдорф (край Усти-над-Лабем, Чехия) полицейский спецназ во время учений по сценарию "активный стрелок в школе" перепутал объект и вошел не в запланированное здание бывшей начальной школы, а в соседнюю католическую гимназию, где шли занятия. Ученики и персонал были сильно напуганы.

Как отмечает издание Novinky.cz, полиция подтвердила инцидент и извинилась.

По данным мэрии Варнсдорфа, никто не пострадал.

Учения изначально проводились в пустующем здании бывшей школы, расположенном рядом с гимназией. Штурмовые группы "ошиблись дверью" и зашли в учебные классы гимназии. После уточнения полицейские покинули помещение.

Напомним, что 21 декабря 2023 года в Праге в здании философского факультета Карлова университета, расположенного на площади Яна Палаха, Давид Козак 1999 года рождения открыл стрельбу, убив 14 человек и покончив с собой. Тогда 25 человек получили ранения.

Мир
