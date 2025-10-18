Трамп помиловал экс-конгрессмена Сантоса, осужденного за мошенничество

Президент США Дональд Трамп своим указом сократил тюремный срок бывшему конгрессмену Джорджу Сантосу, отбывавшему тюремный срок за мошенничество и кражу личности, сообщает Reuters.

По словам Трампа, решение принято из-за "чрезмерности наказания" и "недопустимых условий содержания", а освобождение должно быть немедленным.

Джордж Сантос был приговорен в апреле 2025 года к семи годам и трем месяцам тюрьмы за использование мошеннических схем с пожертвованиями в избирательную кампанию и кражу данных доноров. В июле он начал отбывать срок в федеральном учреждении в Нью-Джерси. После того, как он выйдет на свободу судимость и обязательства по возмещению ущерба сохраняются.

В декабре 2022 года Джордж Сантос был вынужден признать, что в ходе избирательной кампании предоставил неверную информацию о своей биографии. На сайте избирательной кампании политика утверждалось, что он внук еврейских беженцев из Европы в Бразилию. Сантос заявлял, что еврейская вера матери является для него такой же опорой, как католицизм отца. Предпринятые журналистами генеалогические изыскания установили, что эти данные не соответствуют истине.

Газета New York Times писала о множестве нестыковок в биографии Сантоса. В частности, было подвергнуто сомнению, что он работал в инвестиционном банке Goldman Sachs. Компания опровергла это, а сам Сантос в свое оправдание заявил, что работал в фирме, "имевшей ограниченные партнерские отношения" с этим одним из крупнейших инвестиционных банков мира. СМИ также писали, что Сантос в 2017 году организовал мошенническую схему по скиммингу кредитных карт.