Виткофф: удар Израиля по ХАМАСу в Дохе имел "метастазирующий эффект" на переговоры

Стив Виткофф, спецпосланник президента США Дональда Трампа, заявил в интервью программе 60 Minutes (CBS News), что удар Израиля по штабу ХАМАСа в Катаре "заставил нас почувствовать себя преданными" и помешал переговорам по заложникам.

По словам Виткоффа, Доха была "связующим звеном" переговорщиков с ХАМАСом, а атака имела "метастазирующий эффект" на процесс.

Джаред Кушнер, зять Трампа и один из ключевых посредников, добавил: "Мне кажется, [президент Трамп] почувствовал, что израильтяне выходят из-под контроля, и пришло время жестко предостеречь их от действий, которые, по его мнению, не в их долгосрочных интересах".

Полная версия интервью выйдет в воскресенье, 19 октября.

Отметим, что в израильском обществе отношение к удару ВВС ЦАХАЛа по штабу ХАМАСа в Дохе 9 сентября 2025 года неоднозначное. Одни считают, что эта атака действительно помешала переговорам по заложникам. Другие полагают, что это, напротив, создало дополнительное давление на ХАМАС и вкупе с прочими факторами привело к тому, что все выжившие заложники спустя примерно месяц были освобождены. Есть и другие мнения. Примечательно, что 9 сентября сообщение об ударе по лидерам ХАМАСа в Катаре большинством было воспринято с энтузиазмом. Но отношение изменилось после того, как стало известно, что среди убитых руководителей ХАМАСа нет (впрочем, это неочевидно и сегодня; возможно, кто-то из лидеров ХАМАСа, по меньшей мере, тяжело ранен – неизвестна судьба главы офиса ХАМАСа за рубежом Халида Машаля и члена политбюро ХАМАСа Низара Аудаллы – они могли находиться 9 сентября 2025 года в штабе ХАМАСа в Дохе).