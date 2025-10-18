x
Мир

Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 136 из 164 БПЛА. Минобороны РФ: сбит 41 беспилотник

время публикации: 18 октября 2025 г., 09:48 | последнее обновление: 18 октября 2025 г., 09:48
Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 18 октября 2025 года российские военные выпустили по Украине три зенитные управляемые ракеты С-300 и 164 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 136 БПЛА, запущенных российскими военными. Ракеты перехватить не удалось. Зафиксированы попадания 27 ударных БПЛА в 12 локациях и падения фрагментов в четырех локациях. Причинен значительный ущерб в Запорожье и Полтаве.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 18 октября на территории Российской Федерации был перехвачен 41 украинский БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Брянской, Калужской, Московской, Белгородской, Орловской, Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Самарской областей, Республики Башкортостан и над акваторией Черного моря. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

