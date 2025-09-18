Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1303-й день войны

Минобороны РФ 18 сентября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Константиновка, Юнаковка и Мирополье Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах насаленных пунктов Амбарное и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 205 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Боровская Андреевка Харьковской области, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины западного производства, 19 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены десять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Переездное, Федоровка, Белокузьминовка, Веролюбовка, Майское, Плещеевка и Звановка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 195 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кутузовка, Вольное, Родинское, Димитров, Красноармейск, Новый Донбасс, Красный Лиман и Ленино Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 435 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей и три артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Березовое, Новониколаевка, Вишневое Днепропетровской области и Новоивановка Запорожской области. ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и цехам производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 84971 беспилотный летательный аппарат, 628 зенитных ракетных комплексов, 25157 танков и других боевых бронированных машин, 1592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 29668 орудий полевой артиллерии и минометов, 42118 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 130200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 160 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).