Решение суда: депортировать пропалестинского активиста Махмуда Халиля из США в Алжир или Сирию

Судья иммиграционного суда Луизианы Джейми Команс распорядился депортировать из США 30-летнего пропалестинского активиста Махмуда Халиля в Сирию или Алжир, сообщает Reuters.

Адвокаты заявили, что обжалуют решение, отметив, что действует отдельный приказ федерального судьи в Нью-Джерси, который на время рассмотрения гражданского иска запрещает властям депортировать или повторно задерживать Халиля.

Ранее Махмуд Халиль провел под стражей 104 дня.

Его защита называет преследование политически мотивированным.

Администрация Белого дома, добивающаяся депортации Махмуда Халиля из США, заявляла в июне о намерении подать апелляцию на решение о его освобождении из-под стражи.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее говорил, что Махмуд Халиль, окончивший Колумбийский университет и принимавший участие в "антисемитских протестах и подрывной деятельности", подлежит депортации в связи с его "убеждениями, заявлениями или связями", которые несут в себе потенциальную угрозу ключевым внешнеполитическим интересам США.