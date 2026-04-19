19 апреля 2026
|
последняя новость: 06:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
19 апреля 2026
|
19 апреля 2026
|
последняя новость: 06:00
19 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

СБУ: расстрел людей и захват заложников в Киеве квалифицированы как теракт

Убийства
Украина
Теракт
время публикации: 19 апреля 2026 г., 05:55 | последнее обновление: 19 апреля 2026 г., 06:01
AP Photo/Dan Bashakov

Служба безопасности Украины квалифицирует нападение в Голосеевском районе Киева как террористический акт. По последним официальным данным, погибли шесть человек, не менее 14 получили ранения. Среди пострадавших – 12-летний мальчик. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что его отец и мать были убиты.

По данным украинских властей, днем 18 апреля вооруженный мужчина открыл огонь по прохожим на улице, после чего забаррикадировался в супермаркете и захватил заложников. Один из заложников был убит. Позднее одна из тяжелораненых женщин умерла в больнице. Во время штурма супермаркета спецназом КОРД нападавший был ликвидирован. По словам главы МВД Игоря Клименко, с ним около 40 минут пытались вести переговоры, но безрезультатно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стрелок был уроженцем России, имел судимость, долго жил в Донецкой области и перед нападением поджег квартиру по месту регистрации.

Официально имя убийцы пока не названо. Украинские СМИ пишут, что речь идет о Дмитрии Васильченкове, 21 апреля 1968 года рождения, уроженце Москвы, гражданине Украины, ранее проживавшем в Бахмуте Донецкой области, а затем – в Голосеевском районе Киева.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 апреля 2026

Вооруженное нападение и захват заложников в Киеве: шестеро погибших, преступник ликвидирован
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 апреля 2026

В Киеве преступник, вооруженный автоматом, открыл стрельбу по прохожим; не менее пяти погибших